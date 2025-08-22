पीएम मोदी बिहार दौरा: बिहार वासियों को 13000 करोड़ की सौगात - PM MODI BIHAR VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 11:41 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:45 PM IST

1 Min Read
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं. गयाजी स्थित बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने में 8 वीं बार बिहार दौरे पर हैं. शुक्रवार को बिहार वासियों को 13000 करोड़ रुपया की सौगात देंगे. बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा अति महत्वपूर्ण है. बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति जुड़ी योजनाओ का उपहार देंगे. बेगूसराय में सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन, बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, एनएच 31 का बख्तियारपुर से मोकामा क्षेत्र 4 लेन पथ, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क योजना, औरंगाबाद बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति परियोजना, गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन, इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएंगे.
Last Updated : August 22, 2025 at 12:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI BIHAR VISITप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीमोदी बिहार दौराBIHAR ELECTIONPM MODI BIHAR VISIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

79TH INDEPENDENCE DAY 2025

पटना के गांधी मैदान में मनाया जा रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस

August 15, 2025 at 8:55 AM IST
Lok Sabha Monsoon Session

लोकसभा मानसून सत्र: ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे PM Modi

July 29, 2025 at 6:15 PM IST
Lok Sabha monsoon session

लोकसभा मानसून सत्र: सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा

July 28, 2025 at 2:05 PM IST
PM MODI LIVE IN BIHAR

बिहार: मोतिहारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LIVE

July 18, 2025 at 12:22 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

क्या है ब्रोंको टेस्ट?, जानिए यो-यो टेस्ट से कितना अलग है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.