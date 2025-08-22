प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं. गयाजी स्थित बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने में 8 वीं बार बिहार दौरे पर हैं. शुक्रवार को बिहार वासियों को 13000 करोड़ रुपया की सौगात देंगे. बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा अति महत्वपूर्ण है. बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति जुड़ी योजनाओ का उपहार देंगे. बेगूसराय में सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन, बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, एनएच 31 का बख्तियारपुर से मोकामा क्षेत्र 4 लेन पथ, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क योजना, औरंगाबाद बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति परियोजना, गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन, इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं. गयाजी स्थित बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने में 8 वीं बार बिहार दौरे पर हैं. शुक्रवार को बिहार वासियों को 13000 करोड़ रुपया की सौगात देंगे. बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा अति महत्वपूर्ण है. बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति जुड़ी योजनाओ का उपहार देंगे. बेगूसराय में सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन, बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, एनएच 31 का बख्तियारपुर से मोकामा क्षेत्र 4 लेन पथ, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क योजना, औरंगाबाद बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति परियोजना, गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन, इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएंगे.