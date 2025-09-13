प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. लगभग 8,070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरंग रेल लाइन को भारतीय रेल के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है. परियोजना को मंजूरी साल 2008-09 में मिली थी और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था. इस रेल लाइन में 45 सुरंग, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल हैं. वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नई रेलवे लाइन से यात्री और माल ढुलाई संपर्क में सुधार होगा, यात्रा का समय कम होगा और इलाके में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही मिजोरम के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जो मिजोरम में रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में फायदा पहुंचाएंगी.