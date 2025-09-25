शाहजहांपुर: जिले में गुरुवार को अनोखी शव यात्रा निकाली गई. इसमें नगर आयुक्त डॉ. विपिन मिश्रा ने अर्थी को कंधा दिया. इस शव यात्रा के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर निगम ने प्लास्टिक पर रोक लगाने का सशक्त संदेश दिया. शाहजहांपुर में गर्रा नदी किनारे स्थित पंचमुखी श्री हनुमान मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के बाद नगर निगम के नगर आयुक्त ने प्लास्टिक की शव यात्रा निकाली. नगर आयुक्त डॉ. विपिन मिश्रा ने कहा कि प्लास्टिक और पॉलिथीन हमारे पर्यावरण और समाज दोनों के लिए घातक है. अब इसे विदा करने का समय आ गया है. इसीलिए पॉलिथीन की शव यात्रा निकाली गई. यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. शाहजहांपुर नगर निगम को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त बनाना है. इस शव यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया.