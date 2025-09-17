रांची की सड़कों पर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का हुनर सीख रहीं हैं.पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर रही हैं. सड़क पर इनकों कई दुश्वारियां का सामना करना पड़ता है.आज ये महिलाएं प्रतिदिन 800 से 1000 रुपये तक कमा लेती हैं. कई महिलाएं अपना ऑटो खरीद चुकी हैं तो कई किराए पर लेकर चला रही हैं.इतना ही नहीं कई महिलाएं ऑटो चलाते-चलाते बड़ी कंपनियों में पहुंच गई हैं.जहां वो डंपर और बड़ी गाड़ियां चला कर अच्छा पैसा कमा रही हैं. ये महिलाएं इस बात की मिसाल हैं कि हालात कितने भी कठीन क्यों न हो.लेकिन बुलंद हौसले से इस पर विजय पाई जा सकती है