आत्मनिर्भरता की उड़ान भरती महिलाएं - PINK AUTO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 9:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची की सड़कों पर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का हुनर सीख रहीं हैं.पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर रही हैं. सड़क पर इनकों कई दुश्वारियां का सामना करना पड़ता है.आज ये महिलाएं प्रतिदिन  800 से 1000 रुपये तक कमा लेती हैं. कई महिलाएं अपना ऑटो खरीद चुकी हैं तो कई किराए पर लेकर चला रही हैं.इतना ही नहीं कई महिलाएं ऑटो चलाते-चलाते बड़ी कंपनियों में पहुंच गई हैं.जहां वो डंपर और बड़ी गाड़ियां चला कर अच्छा पैसा कमा रही हैं. ये महिलाएं इस बात की मिसाल हैं कि हालात कितने भी कठीन क्यों न हो.लेकिन बुलंद हौसले से इस पर विजय पाई जा सकती है

For All Latest Updates

TAGGED:

PINK AUTOPINK AUTO DRIVERS STRUGLEWOMEN DRIVERS FOR BEATER LIFERANCHI WOMEN DRIVERSPINK AUTO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.