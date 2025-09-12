माता वैष्णो देवी जाने का रास्ता बंद हुए 17 दिन, श्रद्धालुओं का बढ़ रहा इंतजार - VAISHNO DEVI YATRA SUSPENDED
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : September 12, 2025 at 11:52 AM IST
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर यात्रा 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद से बंद है. भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे. गुरुवार को यात्रा बंद हुए 17 दिन हो गए. कई श्रद्धालु अब भी कटरा में यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे मंदिर जाकर पूजा-अर्चना कर सकें. इनमें महाराष्ट्र के नासिक से आए कुछ श्रद्धालु भी हैं. वे 12 दिन से कटरा में यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. श्रद्धालुओं ने बताया कि यात्रा रुकने से उनकी योजना पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गई है. नए सिरे से योजना बनाना यात्रा शुरू होने पर निर्भर है. अधिकारियों के बताया कि इस सप्ताह के अंत तक यात्रा फिर से शुरू हो सकती है.