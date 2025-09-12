माता वैष्णो देवी जाने का रास्ता बंद हुए 17 दिन, श्रद्धालुओं का बढ़ रहा इंतजार - VAISHNO DEVI YATRA SUSPENDED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 12, 2025 at 11:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर यात्रा 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद से बंद है. भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे. गुरुवार को यात्रा बंद हुए 17 दिन हो गए. कई श्रद्धालु अब भी कटरा में यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे मंदिर जाकर पूजा-अर्चना कर सकें. इनमें महाराष्ट्र के नासिक से आए कुछ श्रद्धालु भी हैं. वे 12 दिन से कटरा में यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. श्रद्धालुओं ने बताया कि यात्रा रुकने से उनकी योजना पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गई है. नए सिरे से योजना बनाना यात्रा शुरू होने पर निर्भर है. अधिकारियों के बताया कि इस सप्ताह के अंत तक यात्रा फिर से शुरू हो सकती है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

माता वैष्णो देवी जाने का रास्ता बंदVAISHNO DEVI YATRALANDSLIDE VAISHNO DEVI YATRA ROOTमाता वैष्णो देवीVAISHNO DEVI YATRA SUSPENDED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.