कश्मीर में ईंधन की कमी से लोग परेशान, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे बंद होने से सप्लाई पर असर - PETROL PUMPS RUN DRY IN KASHMIR

By PTI

Published : September 15, 2025 at 4:43 PM IST

Choose ETV Bharat

कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में लोग इन दिनों ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं. जम्मू-श्रीनगर हाइवे के बंद होने से पेट्रोल पंप सुनसान पड़े हैं. कई जगहों पर पेट्रोल-डीजल लगभग खत्म होने वाला है. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है, लेकिन अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में तेज बारिश से अचानक हुए भुस्खलन की वजह से कई जगहों पर टूट गया है. हालांकि, बीते कई दिनों से मरम्मत का काम चल रहा है. राजमार्ग के एक हिस्से को हल्के वाहनों के लिए खोला गया है, लेकिन भारी वाहन अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ईंधन टैंकर और जरूरी सामान के ट्रकों को पहुंचने में देरी हो रही है.  कश्मीर घाटी के लोग बताते हैं कि उन्हें रोज आने-जाने के लिए पेट्रोल मिलना मुश्किल हो रहा है. ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हैं या स्टॉक लगभग खत्म होने वाला है. 10 सितंबर को भारी भूस्खलन के कारण आठ-नौ दिनों तक बंद रहने के बाद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को हल्के वाहनों के लिए आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया था. लेकिन भारी वाहन अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं. कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला ऑल-वेदर रोड कई जगह से टूटा हुआ है. 26 और 27 अगस्त को रिकॉर्ड बारिश के बाद नाशरी और उधमपुर के बीच आवाजाही पर असर पड़ा है. 

जम्मू कश्मीर में पेट्रोल पंप खालीजम्मू कश्मीर में पेट्रोल पंपकश्मीर में ईंधन की कमीFUEL SHORTAGE IN KASHMIRPETROL PUMPS RUN DRY IN KASHMIR

