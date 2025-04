Updated : April 22, 2025 at 11:03 AM IST

Published : April 22, 2025 at 10:25 AM IST

By ETV Bharat Bihar Team

पटना: सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किया गया है.इस मौके पर पूरा बिहार खुदको गौरान्वित महसूस कर रहा है. शौर्य दिवस के अवसर पर होने वाले इस एयर शो का आज पहला दिन है. पहले दिन के शो के लिए पटना के 40 स्कूल के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है. एयर शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह है. जेपी गंगा पथ पर जो भी लोग इस शो को देखने के लिए आए हैं, उनको भारतीय वायु सेवा के 9 फाइटर विमान बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं. पटना: सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किया गया है.इस मौके पर पूरा बिहार खुदको गौरान्वित महसूस कर रहा है. शौर्य दिवस के अवसर पर होने वाले इस एयर शो का आज पहला दिन है. पहले दिन के शो के लिए पटना के 40 स्कूल के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है. एयर शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह है. जेपी गंगा पथ पर जो भी लोग इस शो को देखने के लिए आए हैं, उनको भारतीय वायु सेवा के 9 फाइटर विमान बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं.

