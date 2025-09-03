एक्सप्लेनर: चीन ने विशाल सैन्य परेड में पहली बार अत्याधुनिक हथियारों का किया प्रदर्शन - CHINA SHOWCASES MILITARY MIGHT

चीन ने दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजिंग में आयोजित भव्य परेड में बुधवार को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। परेड में उसने अपने कुछ आधुनिक हथियारों को पहली बार सार्वजनिक रुप से दिखाया. इनमें समुद्र में जहाजों पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थीं. परेड में शामिल चीन के आधुनिक हथियारों में खास डीएफ-61 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी थी। ये मिसाइल लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है. चीन ने डीएफ-5 सामरिक मिसाइल का भी प्रदर्शन किया. इसकी मारक क्षमता के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। ये चीन की बढ़ती सैन्य ताकत की गवाही देती है. परेड में सतह से हवा में मार करने वाली छह नई तरह की मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गय. इन्हें विमानों, मिसाइलों और संभवतः उपग्रहों से आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है. अमेरिका के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश है. इस साल इसका सालाना रक्षा बजट 250 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. चीन ने परेड में सैन्य शक्ति के साथ-साथ अपनी कूटनैतिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग समेत 26 विदेशी नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया.

