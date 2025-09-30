हरियाणा के रोहतक के पंकज ने एक्टर अक्षय कुमार के लिए है कबाड़ से बनी रॉल्स रॉयस कार बनाई है। 18 साल के पंकज ने अक्षय कुमार से मिलने की जिद में 3 महीने तक दिन-रात मेहनत की। अपने गैराज में कबाड़ के सामान से उसने रॉल्स रॉयस जैसी कार बना दी। रोहतक के छोटे से गांव महम खेड़ी के पंकज के पिता कर्मवीर मजदूरी करते हैं.. लेकिन अक्षय कुमार से मिलने के बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गए। उन्होंने कर्ज लेकर कार बनाने के लिए बेटे को चार लाख रुपये दिए। इस कार को बनाने की जिद में पंकज ने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो अभिनेता संजय दत्त के लिए माफिया कार तैयार करना चाहता है.. ये कार अक्षय कुमार तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन लोग पंकज की मेहनत की तारीफ जरूर कर रहे हैं।