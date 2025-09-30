रोहतक के पंकज ने कबाड़ से बनाई रॉल्स रॉयस, एक्टर अक्षय कुमार को भेंट करना चाहते हैं कार - ROLLS ROYCE FROM SCRAP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हरियाणा के रोहतक के पंकज ने एक्टर अक्षय कुमार के लिए  है कबाड़ से बनी रॉल्स रॉयस कार बनाई है। 18 साल के पंकज ने अक्षय कुमार से मिलने की जिद में 3 महीने तक दिन-रात मेहनत की। अपने गैराज में कबाड़ के सामान से उसने रॉल्स रॉयस जैसी कार बना दी। रोहतक के छोटे से गांव महम खेड़ी के पंकज के पिता कर्मवीर मजदूरी करते हैं.. लेकिन अक्षय कुमार से मिलने के बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गए। उन्होंने कर्ज लेकर कार बनाने के लिए बेटे को चार लाख रुपये दिए। इस कार को बनाने की जिद में पंकज ने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो अभिनेता संजय दत्त के लिए माफिया कार तैयार करना चाहता है.. ये कार अक्षय कुमार तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन लोग पंकज की मेहनत की तारीफ जरूर कर रहे हैं।  

For All Latest Updates

TAGGED:

ROLLS ROYCE FROM SCRAPअक्षय कुमार के लिए अनूठी कारकबाड़ से बनाई रॉल्स रॉयस कारUNIQUE STORY OF PANKAJROLLS ROYCE FROM SCRAP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.