द्वारका में धार्मिक जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा - PHILISTINE FLAG
Published : October 6, 2025 at 8:44 PM IST
गुजरात के द्वारका में एक धार्मिक जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया. जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया . पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. फिलिस्तीनी झंडा फहराने का ये वीडियो द्वारका के खंभालिया कस्बे का बताया जा रहा है. ये जुलूस ग्वारहवीं शरीफ के ईद के मौके पर निकाला जा रहा था. इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे. जिनके हाथों में धार्मिक झंडे थे.
पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अब्दुल रुखदा है. इसने जाबूझकर तनाव फैलाने के लिए ये साजिश की. फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को चेतावनी दी है.