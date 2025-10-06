द्वारका में धार्मिक जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा - PHILISTINE FLAG

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 8:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गुजरात के द्वारका में एक धार्मिक जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया. जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया . पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. फिलिस्तीनी झंडा फहराने का ये वीडियो द्वारका के खंभालिया कस्बे का बताया जा रहा है. ये जुलूस ग्वारहवीं शरीफ के ईद के मौके पर निकाला जा रहा था. इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे. जिनके हाथों में धार्मिक झंडे थे.

पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अब्दुल रुखदा है. इसने जाबूझकर तनाव फैलाने के लिए ये साजिश की. फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को चेतावनी दी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PHILISTINE FLAGRELIGIOUS TENSIONDWARKAजुलूस में फिलिस्तीन का झंडाPHILISTINE FLAG

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.