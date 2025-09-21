पकौली की 'खुशियों का खजाना', गांव की बेटियों से चंदन के पेड़ का अनोखा रिश्ता, बेसहारों का सहारा चंदन का पेड़ - SANDALWOOD TREE IN PAKAULI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025 at 1:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार के वैशाली जिले का पकौली गांव बेटियों और चंदन के वृक्ष के अनोखे रिश्ते के लिए जाना जाता है. गांव के हर घर के दरवाजे पर आपको चंदन का पेड़ देखने को मिल जाएगा. घर में बेटी के जन्म की खुशी में लोग अपने यहां चंदन का पौधा लगाते हैं. ये पौधा किसी नर्सरी से नहीं लाया जाता है.. बल्कि गांव में ही कहीं ना कहीं उगा होता है। चंदन का पौधा बड़ा होकर घर के एक सदस्य के रूप में हर सुख-दुख में उनकी मदद करता है. बेटियों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनकी शादी तक में उनका साथ देता है। ऐसे वक्त में लोग चंदन के पेड़ को बेचकर खर्च के लिए पैसा जुटाते हैं। यानी जन्म से मरण तक चंदन का पेड़ गांव के लोगों का साथ निभाता है. पकौली गांव बिहार की राजधानी पटना से महज 35 किलोमीटर दूर है, जहां करीब 700 घर हैं। गांव में जिस परिवार के पास कमाने वाला कोई नहीं है, उनका भी सहारा ये चंदन का पेड़ ही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKAULI MEIN CHANDAN KA PEDSANDALWOOD TREE IN PAKAULIDAUGHTERS AND SANDALWOODUNIQUE STORY OF SANDALWOODSANDALWOOD TREE IN PAKAULI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल

'तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली दी गई' बिहार BJP ने शेयर किया वीडियो

अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.