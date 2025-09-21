बिहार के वैशाली जिले का पकौली गांव बेटियों और चंदन के वृक्ष के अनोखे रिश्ते के लिए जाना जाता है. गांव के हर घर के दरवाजे पर आपको चंदन का पेड़ देखने को मिल जाएगा. घर में बेटी के जन्म की खुशी में लोग अपने यहां चंदन का पौधा लगाते हैं. ये पौधा किसी नर्सरी से नहीं लाया जाता है.. बल्कि गांव में ही कहीं ना कहीं उगा होता है। चंदन का पौधा बड़ा होकर घर के एक सदस्य के रूप में हर सुख-दुख में उनकी मदद करता है. बेटियों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनकी शादी तक में उनका साथ देता है। ऐसे वक्त में लोग चंदन के पेड़ को बेचकर खर्च के लिए पैसा जुटाते हैं। यानी जन्म से मरण तक चंदन का पेड़ गांव के लोगों का साथ निभाता है. पकौली गांव बिहार की राजधानी पटना से महज 35 किलोमीटर दूर है, जहां करीब 700 घर हैं। गांव में जिस परिवार के पास कमाने वाला कोई नहीं है, उनका भी सहारा ये चंदन का पेड़ ही है.