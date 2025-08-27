गणेश चतुर्थी: मुंबई से लेकर जयपुर और गुवाहाटी तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ - GANESH CHATURTHI
Published : August 27, 2025 at 4:31 PM IST
गणेश चतुर्थी पर देश भर के मंदिरों और पंडालों में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. मुंबई से लेकर जयपुर और गुवाहाटी तक पूरा माहौल भक्तिमय दिखा. मंदिरों में लगते जयकारे और मंत्रोच्चार इस पावन उत्सव में उत्साह का संचार करते दिखे.
मुंबई में लालबाग के राजा के पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. चमकदार बैकग्राउंड के बीच स्थापित भगवान गणेश की ये विशाल प्रतिमा हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. बुधवार को यहां 10 दिन के गणेश उत्सव की शुरुआत के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गणपति के दर्शन किए. आयोजक इस बार पंडाल के 98वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं. मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भी हजारों श्रद्धालु अटूट आस्था के साथ भगवान गणेश की पहली आरती में शामिल हुए.
राजस्थान के जयपुर में ऐतिहासिक मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. भगवान गणेश की एक झलक पाने के लिए भोर से ही श्रद्धालु लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते दिखे. जयपुर में अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित गढ़ गणेश मंदिर से पहाड़ी की तलहटी तक श्रद्धालुओं की लगी लंबी लाइन ऐतिहासिक मंदिर की लोकप्रियता को दिखाती है.
गणेश चतुर्थी के अवसर पर असम के गुवाहाटी में प्रसिद्ध गणेशगुड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग लाइनें लगवाईं और परिसर के अंदर घुटन से बचने के लिए इस साल अगरबत्ती जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया.