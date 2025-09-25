मध्यप्रदेश के सागर में 2000 साल से ज्यादा पूरानी दुर्लभ दुर्गा प्रतिमा, 20 भुजा वाली देवी - 2000 YEARS OLD DURGA IDOL

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 7:14 PM IST

Choose ETV Bharat

सागर में 2000 साल से ज्यादा पुरानी दुर्गा प्रतिमा हरी सिंह गौर पुरातत्व संग्रहालय में रखी हैं. इस दुर्गा प्रतिमा के 20 भुजा हैं. वहीं उनके साथ 2 सिंह हैं. जानकार इसे दुर्गा का सर्वोच्च शक्तिमान स्वरूप कहते हैं. देवताओं द्वारा दुर्गा को अस्त्र-शस्त्र और सिंह प्रदान किया गया था. असीम शक्तियां दी गई थीं. ताकि वह दैत्यों और दानवों का विनाश कर सकें. उस समय महिषासुर दैत्य से सृष्टि परेशान हो गई थी और मां दुर्गा ने उसका संहार किया था. ऐसा कहा गया है कि इसका पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है. ब्रिटिश काल में ये मूर्ति सागर छावनी में रखी थी. जिसको बाद में संग्रहालय में लाया गया. 

