तमिलनाडु: तिरुपुर स्थित कुमारन महिला महाविद्यालय में मनाया गया ओणम का त्यौहार - 2000 STUDENTS IN TRADITIONAL ONAM
By PTI
Published : September 4, 2025 at 2:26 PM IST
तमिलनाडु के तिरुपुर स्थित कुमारन महिला महाविद्यालय में पारंपरिक ओणम परिधानों में दो हजार से ज़्यादा छात्राएं त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठी हुईं. इस उत्सव में रंग-बिरंगे पुष्पों की सजावट होती है, जिसे 'पुक्कलम' कहा जाता है. पारंपरिक ताल वाद्यों के समूह 'चेंडा मेलम' की गतिशील ताल और पारंपरिक नृत्य 'तिरुवादिरा' का मनमोहक प्रदर्शन शामिल था. इसमें महिलाओं ने पुष्प सजावट के चारों ओर लयबद्ध नृत्य प्रस्तुत किए. आयोजकों ने कहा कि वे केरल के पारंपरिक ओणम समारोह से प्रेरित हैं और उसी भावना को फिर से पैदा करना चाहते हैं. ये कार्यक्रम खास तौर पर उन मलयाली छात्रों के लिए आयोजित किया गया था जो अपने घरों से दूर हैं. इस उत्सव की व्यापक रूप से सराहना की गई. ओणम के मौके पर केरल के छात्रों ने कहा कि इससे उनकी घर पर ओणम मनाने की यादें ताज़ा हो गईं हैं.