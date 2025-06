Updated : June 27, 2025 at 11:15 AM IST

By ETV Bharat Delhi Team

पुरी: ओडिशा के तीर्थ नगर पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की शुरूआत हो चुकी है.यह भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है. इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं. भक्त भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा तीन देवताओं के भव्य रथों को थोड़ी देर में खींचेंगे. यहां से तीनों रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे. वहां भगवान एक सप्ताह विश्राम करेंगे. इसके बाद वह जगन्नाथ मंदिर में लौट आएंगे. रथयात्रा के मौके पर आज बड़ी संख्या में विदेश से भी भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं.वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दीं हैं. भक्त 12 दिन चलने वाली इस रथ यात्रा के लिए काफी उत्साहित हैं.

