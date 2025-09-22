बाड़मेर: शहर में सोमवार को अग्रसेन जयंती पर ढोल नगाड़ों के साथ निकाली भव्य शोभायात्रा में धार्मिकता के साथ देशभक्ति का अनूठा संगम दिखा. ऑपरेशन सिंदूर की झांकी के जरिए सेना के साहस को सलामी दी गई. अग्रवाल महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मंजू सर्राफ ने बताया कि अग्रसेन जयंती पर 20 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन शोभायात्रा निकाली गई. अग्रवाल भवन से शुरू शोभायात्रा में घोड़े पर युवक-युवतियां ध्वज लहराते चले. पीछे बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं कलश लिए चली. ढोल की थाप पर युवा नाच रहे थे. झांकियों में ऑपरेशन सिंदूर खास आकर्षण का केंद्र रही. मुख्य मार्गों से होते हुए शोभायात्रा फिर अग्रवाल भवन पहुंचकर संपन्न हुई. इसका जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया. इसके बाद सम्मान समारोह किया गया.