केरल: ओणम का त्योहार शुरू, फूलों के कारोबारियों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद - ONAM FESTIVAL BEGINS IN KERALA
By PTI
Published : September 2, 2025 at 8:32 AM IST
केरल में 10 दिन चलने वाला ओणम का त्योहार शुरू हो गया है. ये त्योहार फूलों के कारोबारियों को लिए सबसे ज्यादा मुनाफे का है. पिछले साल बागवानों को भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ था. इस साल उन्हें नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है. एर्नाकुलम जिले में महिला बागबानों के एक समूह ने त्योहार के पहले दिन, अत्तम को फूलों की कटाई शुरू कर दी. फूल उगाने वाली किसान फसीजा ने कहा कि इस साल हमारी फसल लगभग तैयार है. हमें त्योहारों के अगले 10 दिनों में बचे हुए फूल बेचने हैं. पिछले साल इस दौरान हमें काफी नुकसान हुआ था, इसलिए हमने इस साल अपना काम कम कर दिया. हालांकि, इस बार हमें काफी ऑर्डर मिले हैं. इन बागबानों को खुशी सिर्फ बिक्री से ही नहीं, बल्कि फूलों को ओणम त्योहार का हिस्सा बनते देखकर भी होती है. ओणम के बाद उन्हीं खेतों में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं.