Updated : June 27, 2025 at 8:10 AM IST

Published : June 27, 2025 at 8:03 AM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

ओडिशा/पुरी: ओडिशा के पुरी में शुक्रवार यानि 27 जून से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है. यह रथ यात्रा 27 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी. जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बहुत बड़े फूलों से सजे रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानि मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं. बता दें यह यात्रा 12 दिनों तक चलती है. जिसके हर दिन का बहुत महत्व होता है. जगन्नाथ रथ यात्रा का देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत महत्व है. दुनिया भर से लोग रथ यात्रा में शामिल होने पुरी पहुंचते हैं और रथों को अपने हाथों से खींचते हैं. बता दें ये रथ 200 टन के ज्यादा वजनी 45 फीट ऊंच तैयार होते हैं. रथ में 5 तरह की खास लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. इसी के साथ देशभर के कई हिस्सों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है. ओडिशा/पुरी: ओडिशा के पुरी में शुक्रवार यानि 27 जून से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है. यह रथ यात्रा 27 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी. जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बहुत बड़े फूलों से सजे रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानि मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं. बता दें यह यात्रा 12 दिनों तक चलती है. जिसके हर दिन का बहुत महत्व होता है. जगन्नाथ रथ यात्रा का देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत महत्व है. दुनिया भर से लोग रथ यात्रा में शामिल होने पुरी पहुंचते हैं और रथों को अपने हाथों से खींचते हैं. बता दें ये रथ 200 टन के ज्यादा वजनी 45 फीट ऊंच तैयार होते हैं. रथ में 5 तरह की खास लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. इसी के साथ देशभर के कई हिस्सों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है.

