ओडिशा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सबरी नदी के बीचों-बीच एक चट्टान पर फंसे एक शख्स को 20 घंटे बाद भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया. यह व्यक्ति, 45 वर्षीय इरमा सोधी हैं. वह मलकानगिरी जिले के कोटामाटेरु गांव का रहने वाले हैं.

रिपोर्टों के मुताबिक, इरमा दिहाड़ी मजदूरी के लिए छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के तेलावर्ती गांव गए थे. पारंपरिक लकड़ी की नाव से घर लौटते समय उनका नाव बीच धारा में पलट गई. मदद के लिए कोई न मिलने पर, इरमा नदी की तेज धाराओं का सामना करते हुए रात भर एक डूबे हुए पेड़ की शाखा से चिपके रहे. जब सुबह हुई तो वे पास की एक चट्टान पर किसी तरह चढ़कर अपनी जान बचाई. हालांकि, वे यहां भी पानी के बीच में फंसे रहे. स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें अगली सुबह देखा और मलकानगिरी पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को सतर्क किया. उसके बाद सुकमा पुलिस ने सीआरपीएफ कर्मियों को सूचित किया. उसके बाद सीआरपीएफ ने भारतीय वायु सेना से संपर्क किया. उसके कुछ समय के बाद जगदलपुर से एक बचाव हेलीकॉप्टर भेजकर फंसे हुए शख्स को बचाया गया. उन्हें सुकमा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है. डॉक्टरों ने कहा कि पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी.

