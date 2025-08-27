ओडिशा: पेंसिल की नोंक पर बनाए आधा सेंटीमीटर के भगवान गणेश, देखें वीडियो - GANESH PUJA 2025

By PTI

Published : August 27, 2025 at 12:10 PM IST

1 Min Read

ओडिशा में भुवनेश्वर के लघुचित्र कलाकार एल. ईश्वर राव ने भगवान गणेेश के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए एक पेंसिल की नोंक पर गणपति की आकृति बनाई है. राव के मुताबिक, इस जटिल कलाकृति को बनाने में उन्हें चार दिन लगे, जिसकी लंबाई सिर्फ आधा सेंटीमीटर है. लघुचित्र कलाकार एल. ईश्वर राव ने बताया कि इस साल में ऐसी कोशिश की है कि पेंसिल की नोंक के ऊपर एक सेंटीमीटर से भी कम आधा सेंटीमीटर रहेगी ये जो गणेश की मूर्ति बनाई है. ये काम करने के लिए मुझे चार दिन लगा, रोजाना मैं दो घंटा इस काम के लिए बैठा हूं, इस मूर्ति की लंबाई है आधा सेंटीमीटर, इस मूर्ति के माध्यम से आप सभी को गणेश पूजा की शुभकामनाएं और मैं गणेश जी से यही प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको शांति और सुख दे. ईश्वर राव की ये रचना उनकी आस्था और शिल्प कौशल का अद्भुत मिश्रण है, क्योंकि दृण निश्चय और कला के प्रति विश्वास के बिना ऐसी आकृति को उकेर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. 

TAGGED:

भुवनेश्वर के कलाकार एल ईश्वर रावBHUBANESWAR ARTIST L ESWARA RAOपेंसिल की नोंक पर गणपति की आकृतिGANESHA PICTURE ON PENCIL TIPGANESH PUJA 2025

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

