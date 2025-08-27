ओडिशा में भुवनेश्वर के लघुचित्र कलाकार एल. ईश्वर राव ने भगवान गणेेश के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए एक पेंसिल की नोंक पर गणपति की आकृति बनाई है. राव के मुताबिक, इस जटिल कलाकृति को बनाने में उन्हें चार दिन लगे, जिसकी लंबाई सिर्फ आधा सेंटीमीटर है. लघुचित्र कलाकार एल. ईश्वर राव ने बताया कि इस साल में ऐसी कोशिश की है कि पेंसिल की नोंक के ऊपर एक सेंटीमीटर से भी कम आधा सेंटीमीटर रहेगी ये जो गणेश की मूर्ति बनाई है. ये काम करने के लिए मुझे चार दिन लगा, रोजाना मैं दो घंटा इस काम के लिए बैठा हूं, इस मूर्ति की लंबाई है आधा सेंटीमीटर, इस मूर्ति के माध्यम से आप सभी को गणेश पूजा की शुभकामनाएं और मैं गणेश जी से यही प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको शांति और सुख दे. ईश्वर राव की ये रचना उनकी आस्था और शिल्प कौशल का अद्भुत मिश्रण है, क्योंकि दृण निश्चय और कला के प्रति विश्वास के बिना ऐसी आकृति को उकेर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है.