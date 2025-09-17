उत्तरी कोलकाता में, गौरीबेरिया सार्वजनिक दुर्गोत्सव और प्रदर्शनी मंडल अपने दुर्गा पूजा पंडाल के माध्यम से प्रेम और शांति का संदेश फैला रहा है. इसकी थीम 'मिट्टी और जीवन' है. यह पंडाल एक दर्शनीय स्थल बन गया है, क्योंकि इसकी पूरी संरचना खास तौर पर डिज़ाइन की गई ईंटों से बनी है. कारीगरों के मुताबिक पंडाल का निर्माण लगभग 60 हजार ईंटों के इस्तेमाल से किया गया है. इसमें मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल की गई ईंटें भी शामिल थीं. इस पंडाल को पूरा करने में तीन महीने लगे. अपनी अनूठी थीम के जरिए पंडाल का उद्देश्य 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा समारोह के दौरान आने वाले हजारों भक्तों को मंत्रमुग्ध करना है.