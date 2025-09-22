न कोई दुकान, न कोई शो रूम, 2 घंटे में करोड़ों का कारोबार, देश की अनोखी रत्न मंडी - NO SHOP NO SHOWROOM
Published : September 22, 2025 at 7:43 PM IST
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अनोखी जवाहरात मंडी लगती है, यहां घाटगेट के पास नवाब चौराहे पर पर खुले आसमान के नीचे हफ्ते में 6 दिन, शाम 5 बजे से 7 बजे तक, 2 घंटे में करोड़ों का कारोबार होता है. यहां रूबी,पन्ना से लेकर एक से एक बेशकीमती रत्नों का सौदा होता है. यहां बड़ी संख्या में कारोबारी माल खरीदने के लिए पहुंचते हैं. मोलभाव से लेकर माल के लेनदेन तक सब कुछ विश्वास पर टिका होता है. गुलाबी नगरी में देश-विदेश से पर्यटकों के कम पहुंचने और मंदी की मार का असर इस कारोबार पर भी पड़ा है. हालांकि कारोबारियों को आनेवाले समय में स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है. ये मंडी करीब 30 साल से यहां लग रही है. इस मंडी का इतिहास जयपुर नगरी के बनने के साथ जुड़ा है. मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय ने अलग-अलग हुनरमंद कारीगरों को यहां लाकर बसाया, तब से यहां रत्नों का काम हो रहा है. पहले यह काम केवल जयपुर की चार दिवारी तक सीमित था. लेकिन आज के दौर में इस मंडी से विदेशों तक रत्नों का निर्यात किया जाता है.