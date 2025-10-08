तमिलनाडु: ऊटी के बॉटनिकल गार्डन में नीलगिरि तहर दिवस मनाया गया - NILGIRI TAHR DAY OOTY

By PTI

Published : October 8, 2025 at 11:00 AM IST

Choose ETV Bharat

तमिलनाडु के ऊटी में मौजूद सरकारी वनस्पति उद्यान में मंगलवार को 'नीलगिरि तहर दिवस' मनाया गया. इस अवसर पर प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें राज्य पशु नीलगिरि तहर के संरक्षण के प्रयासों को दर्शाती तस्वीरें, किताबें और उपकरण प्रदर्शित किए गए. प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रभागीय वन अधिकारी ने किया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2022 में  'नीलगिरि तहर' के संरक्षण के लिए शुरू की गई पंचवर्षीय परियोजना से इसकी आबादी बढ़ी है. कार्यक्रम में जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जहां प्रतिभागियों ने नीलगिरि तहर के संरक्षण की शपथ ली और नीलगिरि के जंगलों के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया. कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। साथ ही युवा पीढ़ी को प्रकृति संरक्षण में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया. नीलगिरि तहर खासतौर पर नीलगिरि जिले के मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और कोयंबटूर जिले के वालपराई में पहाड़ी ढलानों पर पाया जाता है. 

ऊटी में नीलगिरि तहर दिवसनीलगिरि तहर दिवसNILGIRI TAHR DAYतमिलनाडुNILGIRI TAHR DAY OOTY

