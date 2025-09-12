NHM कर्मचारियों की हड़ताल : भारी बारिश के बीच निकाली मनोकामना रैली, मां दंतेश्वरी को 51 मीटर लंबी चुनरी की भेंट - NHM EMPLOYEES STRIKE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2025 at 1:07 PM IST
दंतेवाड़ा : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 25 दिनों से जारी है. इसी क्रम में कर्मचारी अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं. दंतेवाड़ा में बीते गुरुवार को संगठन की ओर से प्रशासन को सूचना देकर मनोकामना रैली निकालने की अनुमति मांगी गई. अनुमति मिलने के बाद 350 कर्मचारियों ने बैनर एवं नारे के साथ पैदल रैली निकाली.
बारिश में निकाली रैली, 51 मीटर लंबी चुनरी की भेंट : रैली में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे कतारबद्ध होकर मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे.इस दौरान मां के चरणों में अपनी मनोकामना अर्जी प्रस्तुत की, ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले और उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जा सके. भारी बरसात के बीच भी यह मनोकामना रैली निकाली गई. भीगते हुए सभी कर्मचारी मां दंतेश्वरी के प्रांगण में पहुंचे और मां को 51 मीटर की चुनरी अर्पित की. मां दंतेश्वरी के चरणों में कर्मचारियों ने अपनी वेदना और मांगें अर्पित की. संगठन ने अनुनय-विनय कर प्रार्थना की कि प्रदेश के समस्त 16500 NHM कर्मचारियों की मांगें अवश्य पूरी हो.
4 सितंबर को सामूहिक इस्तीफा : एनएचएम कर्मचारी संघ ने जो 10 मांगें रखी थी. उसे सरकार ने पूरा नहीं किया. 18 अगस्त से पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए. 3 सितंबर को लगातार काम से अनुपस्थित रहने के कारण एनएचएम के 27 कर्मचारी अधिकारियों को सरकार ने निलंबित कर दिया. इसके बाद से 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में 16500 से ज्यादा एनएचएम के कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया.जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई.
सरकार का दावा मान ली गई थी पांच मांगें : वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की मिशन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने ईटीवी भारत बात की . जिसमें उन्होंनेकहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की हड़ताल और उनकी मांगों को लेकर जो कुछ भी राज्य में चल रहा है उसमें इस्तीफे की बात की कोई जानकारी अभी हमें नहीं मिली है.ईटीवी भारत से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की मिशन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने कहा कि ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है और ना ही किसी जिले के चिकित्सा पदाधिकारी ने ऐसी कोई जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि जो हड़ताल ये लोग कर रहे हैं वो गलत है क्योंकि 13 अगस्त को ही उनकी पांच मांगों को मान लिया गया था.
एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर नजर
- नियमितीकरण: लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए.
- समतुल्य वेतन: स्थाई कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए.
- न्यूनतम वेतन की गारंटी: अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिले.
- भत्ते और सुविधाएं: महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं.
- नौकरी की सुरक्षा: बिना कारण छटनी और अनुबंध समाप्ति पर रोक लगाई जाए.
- प्रमोशन नीति: कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए.
- सेवा शर्तों में सुधार: कार्य का समय और ड्यूटी शर्तें मानक के अनुरूप हों.
- बीमा और पेंशन योजना: स्वास्थ्य बीमा और भविष्य सुरक्षा हेतु पेंशन योजना लागू की जाए.
- नियमित प्रशिक्षण: सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाए.
- लंबित बकाया भुगतान: वेतन और अन्य भत्तों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए.
एनएचएम कर्मचारियों से मिले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कहा- मंत्री की गारंटी पर करें विश्वास
मशाल के साथ सड़कों पर उतरे एनएचएम कर्मी, बोले 'आश्वासन नहीं अब आदेश चाहिए'
मोदी की गारंटी खोज रहे सुकमा में NHM कर्मचारी, PPE किट पहनकर मांगी भीख