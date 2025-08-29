पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हुई झमाझम बारिश, एनएच 24 की सड़क पानी में डूबी - DELHI WATERLOGGING PROBLEM
Published : August 29, 2025 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश कई इलाकों में परेशानी का सबब बन गई. कई इलाकों में सड़के दरिया और स्वीमिंग पुल में तब्दील हो गई. पूर्वी दिल्ली में तेज बारिश ने एनएच 24 को नदी का रूप दे दिया. पटपड़गंज इलाके में हाईवे पर पानी निकासी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई, जिससे करीब एक फुट से भी ज्यादा पानी जमा हो गया. हालत यह रही कि सड़क पर वाहन रेंग-रेंगकर चलते दिखें तो वहीं कुछ युवकों ने सड़क पर जमे पानी में तैरना शुरू कर दिया. जिसको लेकर विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला और स्थानीय भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी पर जमकर निशाना साधा.