पंजाब में बाढ़ के बाद बीमारी का खतरा, गैर सरकारी संगठनों ने प्रभावित गांवों में लगाए मेडिकल कैंप - FLOOD AFFECTED PUNJAB VILLAGES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 5:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पंजाब के मोगा और फिरोजपुर जिले में बाढ़ का पानी कम हो गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है. किसानों की हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है, खेतों और बाकी जगहों पर जमा पानी बीमारी का खतरा पैदा कर रहा है. ऐसे में अलग-अलग संगठन बाढ़ प्रभावित गांवों में मदद के लिए आगे आए हैं. वो मेडिकल कैंप के जरिए जरूरतमंदों तक दवाइयां पहुंचा रहे हैं. इनमें समाज सेवा सोसाइटी भी शामिल है, जो पिछले 25 साल से प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की मदद कर रही है.

बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोग राहत कार्यों की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम संगठनों की मदद की वजह से उन्हें अपना जीवन फिर से पटरी पर लाना आसान होगा. आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो, पंजाब में लगभग दो लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसके साथ ही अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है. पूरे पंजाब में 82 राहत शिविर चल रहे हैं, जहां करीब चार हजार लोग रह रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN PUNJABVILLAGE FLOOD IN PUNJABMEDICAL CAMPINDIA FLOODFLOOD AFFECTED PUNJAB VILLAGES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.