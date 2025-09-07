जीएसटी दरों में बदलाव से कई चीजें होंगी सस्ती! नए GST बदलाव को लेकर क्या है हमीरपुर के लोगों की राय? - HAMIRPUR BUSINESSMAN ON GST

Published : September 7, 2025

हमीरपुर: केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर आम आद‌मी और किसानों के लिए कई वस्तुओं को सस्ता कर दिया है. जीएसटी की सिर्फ दो दरें 5 फीसदी और 18 फीसदी होंगी. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. छोटी कारों, मोटरसाइकिलों और स्कूटर पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. इससे छोटे कारोबारियों और आम नजता को राहत मिलने वाली है. किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए खेतीबाड़ी में काम आने वाली मशीनों पर 12 फीसदी जीएसटी से घटाकर अब 5 % फीसदी कर दिया गया है. विद्यार्थियों के लिए प्रयोग होनी वाली चीजों भी सस्ती होंगी. हेल्थकेयर क्षेत्र में भी राहत दी है. दरों में इस बदलाव से किसानों और महिलाओं सहित अन्य वर्गों ने सराहा है. गारमेंट्स में पहले 12% जीएसटी लिया जाता था, अब वह घटकर 5% हो गया है. दुकानदारों का कहना है कि इससे रेट में कमी आएगी और सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा. वहीं, हमीरपुर के स्थानीय लोगों और व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है आइए जानते हैं. 

