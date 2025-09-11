नेपाल संकट का भारत में असर, दार्जिलिंग में व्यापार प्रभावित, कारोबारियों को भारी नुकसान - NEPAL UNREST
Published : September 11, 2025 at 3:24 PM IST
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पानीटंकी कस्बे के व्यापारियों को नेपाल में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस बाजार में बड़ी संख्या में लोग सीमा पार से खरीदारी करने पहुंचते हैं. ऐसे में पिछले कुछ दिनों में ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है. इससे कारोबार लगभग ठप हो गया है. व्यापारियों का कहना है कि बाजार पूरी तरह से सीमा पार व्यापार पर निर्भर है और दुर्गा पूजा के नजदीक होने की वजह से उन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद थी. व्यापारी पड़ोसी देश में हालात जल्द सामान्य होने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनके कारोबार को और नुकसान न उठाना पड़े.