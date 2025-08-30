केरल में आज नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को लेकर भारी उत्साह, देखें वीडियो - KERALA BOAT RACE
केरल के अलापुरा में चल रही ये बहस दोस्ताना है. यहां शनिवार को नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होगी. उससे पहले अलग-अलग गुटों के बीच ऐसे जोशीले तर्क आम बात हैं. लोगों में रेस को लेकर गहरा जुनून है. रेस का मैदान शांत पुन्नामदा झील होगी. यहां 20 से ज्यादा स्नेकबोट्स प्रतिस्पर्धा करेंगी. सभी की निगाहें पीबीसी पर हैं. ये टीम पांच साल से ट्रॉफी जीत रही है. क्लब को लगातार छठी जीत की उम्मीद है.110 सदस्यों वाली मजबूत टीम 45 दिन से अभ्यास कर रही है. पिछले डेढ़ महीने से पूरी टीम कड़े प्रतिबंधों के साथ शिविर में एक साथ रह रही है. उनका खाना जानकारों के निर्देश पर शिविर में ही तैयार किया जाता है. वे सुबह फिटनेस ट्रेनिंग और शाम को रोइंग सेशन करते हैं. हालांकि उन्हें पर्याप्त आराम देने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ दिन पहले अभ्यास रोक दिया गया. पिछले साल पीबीसी ने फोटोफिनिश जीत हासिल की थी. टीम ने एक माइक्रोसेकंड से कप अपने नाम किया था.