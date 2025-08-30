केरल में आज नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को लेकर भारी उत्साह, देखें वीडियो - KERALA BOAT RACE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 30, 2025 at 12:26 PM IST

1 Min Read

केरल के अलापुरा में चल रही ये बहस दोस्ताना है. यहां शनिवार को नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होगी. उससे पहले अलग-अलग गुटों के बीच ऐसे जोशीले तर्क आम बात हैं. लोगों में रेस को लेकर गहरा जुनून है. रेस का मैदान शांत पुन्नामदा झील होगी. यहां 20 से ज्यादा स्नेकबोट्स प्रतिस्पर्धा करेंगी. सभी की निगाहें पीबीसी पर हैं. ये टीम पांच साल से ट्रॉफी जीत रही है. क्लब को लगातार छठी जीत की उम्मीद है.110 सदस्यों वाली मजबूत टीम 45 दिन से अभ्यास कर रही है. पिछले डेढ़ महीने से पूरी टीम कड़े प्रतिबंधों के साथ शिविर में एक साथ रह रही है. उनका खाना जानकारों के निर्देश पर शिविर में ही तैयार किया जाता है. वे सुबह फिटनेस ट्रेनिंग और शाम को रोइंग सेशन करते हैं. हालांकि उन्हें पर्याप्त आराम देने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ दिन पहले अभ्यास रोक दिया गया. पिछले साल पीबीसी ने फोटोफिनिश जीत हासिल की थी. टीम ने एक माइक्रोसेकंड से कप अपने नाम किया था. 

For All Latest Updates

TAGGED:

NEHRU TROPHY BOAT RACEPALLATHURUTHI BOAT CLUBकेरल बोट रेसनेहरू ट्रॉफी बोट रेसKERALA BOAT RACE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Eco-friendly Ganesha idol made using waste paper

वडोदरा में 200 किलो बेकार कागज से बनाई गई पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्ति

August 30, 2025 at 1:47 PM IST
GANESH CHATURTHI 2025 IN HYDERABAD

हैदराबाद का गणेश भक्त बना रहा नए रिकॉर्ड, गणपति की कलाकृतियों का 58,000 से ज्यादा संग्रह

August 30, 2025 at 11:51 AM IST
Ganesha idol made of blue basmati rice in Hyderabad

तेलंगाना: हैदराबाद में नीले रंग के बासमती चावल से बनी गणेश प्रतिमा, परंपरा और आधुनिक रचनात्मकता का संगम

August 29, 2025 at 4:48 PM IST
GANESH CHATURTHI 2025 IN GOA

गोवा: हिंदू-ईसाई मिलकर मनाते हैं गणेश चतुर्थी का त्योहार

August 29, 2025 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.