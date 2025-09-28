आपदा के जख्म और दर्द को समेटे ससुराल के लिए विदा हुई नीमा, 17 सितंबर की आपदा में घर टूटने के बाद होटल में हुई शादी - NEEMA GOT MARRIED IN HOTEL

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 5:01 PM IST

Choose ETV Bharat

17 सितंबर की रात उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर में जो आफत आई.. उसमें सेरा गांव में छह घर मलबे की वजह से तबाह हो गए।  नीमा का आधा घर मोक्ष नदी में समा गया। नीमा, उसके पिता और भाई गोपेश्वर गए हुए थे, इसलिए वो बच गए. आपदा से ठीक पहले उसकी मां ने सुरक्षित जगह पर जाकर अपनी जान बचाई.. नीमा के घर वालों ने उसकी शादी के लिए जो सामान जुटाया वो सब नदी में बह गया। इससे परिवार का हौसला टूट गया। बेटी की शादी कैसे हो, सबको यही चिंता खाए जा रही थी। आपदा से घिरे नीमा के परिवार का उसके परिजनों और रिश्तेदारों ने हौसला बढ़ाया, जिसके बाद गोपेश्वर के एक निजी होटल में 24 सितंबर को नीमा की शादी की तमाम रस्में हुईं.. होटल में ही नीमा का कन्यादान हुआ. नीमा की शादी चमोली के कलसीर गांव में हुई. कलसीर से बारात होटल आई। यहीं से आपदा के जख्म और दर्द को समेटे नीमा ससुराल के लिए विदा हो गई. इस मौके पर सबकी आंखें नम थीं.

UTTARAKHAND CLOUD BURST EFFECTCHAMOLI CLOUD BURST EFFECTआपदा में टूटा नीमा का घरउत्तराखंड आपदा का असरNEEMA GOT MARRIED IN HOTEL

