17 सितंबर की रात उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर में जो आफत आई.. उसमें सेरा गांव में छह घर मलबे की वजह से तबाह हो गए। नीमा का आधा घर मोक्ष नदी में समा गया। नीमा, उसके पिता और भाई गोपेश्वर गए हुए थे, इसलिए वो बच गए. आपदा से ठीक पहले उसकी मां ने सुरक्षित जगह पर जाकर अपनी जान बचाई.. नीमा के घर वालों ने उसकी शादी के लिए जो सामान जुटाया वो सब नदी में बह गया। इससे परिवार का हौसला टूट गया। बेटी की शादी कैसे हो, सबको यही चिंता खाए जा रही थी। आपदा से घिरे नीमा के परिवार का उसके परिजनों और रिश्तेदारों ने हौसला बढ़ाया, जिसके बाद गोपेश्वर के एक निजी होटल में 24 सितंबर को नीमा की शादी की तमाम रस्में हुईं.. होटल में ही नीमा का कन्यादान हुआ. नीमा की शादी चमोली के कलसीर गांव में हुई. कलसीर से बारात होटल आई। यहीं से आपदा के जख्म और दर्द को समेटे नीमा ससुराल के लिए विदा हो गई. इस मौके पर सबकी आंखें नम थीं.