चंडीगढ़ में NCC का हेल्थ रन का आयोजन, सैकड़ों प्रतिभागियों ने दौड़ लगाकर स्वस्थ जीवन जीने का दिया संदेश - NCC HEALTH RUN CHANDIGARH
By PTI
Published : September 7, 2025 at 4:55 PM IST
युवाओं में जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एनसीसी मुख्यालय चंडीगढ़ ने सुखना झील खेल परिसर में हेल्थ रन का आयोजन किया. इस मौके पर संघ शासित प्रदेश से सैकड़ों फिटनेस प्रेमी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट हुए. आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में सभी उम्र के प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया. ये पहल युवाओं को सामाजिक जागरूकता अभियानों में शामिल करने के लिए एनसीसी के साल भर के प्रयासों का हिस्सा थी. पांच किलोमीटर 10 किलोमीटर की आयोजित की 'रन फॉर फन' का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों के भाग लेने का था.