वाराणसी: देशभर में नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है. इस अवसर पर माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-आराधना का विशेष महत्व है. मंगलवार को काशी के विश्वनाथ धाम में अष्टमी पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया. कार्यक्रम धाम स्थित शिवार्चनाम मंच पर आयोजित किया गया. कार्यक्रम का संचालन काशी कला स्थली संस्था की संस्थापिका सोनाली महिंद्रा के निर्देशन में हुआ. अष्टमी पर प्रस्तुत सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने मां दुर्गा की अद्भुत लीलाओं एवं शक्ति के दिव्य स्वरूप को नृत्यशैली के माध्यम से जीवंत किया. इस प्रस्तुति का श्रद्धालुओं ने भावविभोर होकर आनंद लिया. इसी के साथ विश्वनाथ धाम में 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र उत्सव का भी समापन हो गया.