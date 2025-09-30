बालेश्वरी माता का 51 लाख से अधिक नोटों से हुआ शृंगार, देखें VIDEO - NAVRATRI 2025

Published : September 30, 2025

उदयपुर : नवरात्रि को लेकर देश भर में पंडालों को भव्य रूप से सजाया गया है. माता रानी का भी भव्य शृंगार किया जा रहा है. उदयपुर में माता रानी का नोटों का शृंगार किया गया, जिसने सभी को आकर्षित किया. उदयपुर के भुवाणा स्थित बालेश्वरी माता को 51 लाख से अधिक नोटों का शृंगार किया गया. बालेश्वर नवयुवक मंडल की ओर से 51 लाख 51 हजार 551 रुपए के नोटों से माता रानी और दरबार को सजाया गया. 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए तक के नोटों से आंगी की गई. बालेश्वरी नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 3 सालों से माता रानी को नोटों की आंगी धराई जा रही है. भुवाणा में मां बालेश्वरी नवयुवक मंडल ने 51 लाख 51 हजार 551 रुपए के नोटों से मां की झांकी सजाई. 

UDAIPUR BALESHWARI MATA, BALESHWARI MATA NOTE GARLAND, नवरात्रि 2025, उदयपुर बालेश्वरी माता, NAVRATRI 2025

