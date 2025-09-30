उदयपुर : वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अमरपुरा खालसा गांव स्थित खेड़ा खुट माता मंदिर में सोमवार को भव्य महाआरती का आयोजन हुआ. इस दौरान 1101 दीपकों से माता रानी की आरती उतारी गई. स्थानीय व्यक्ति राजेश ने बताया कि नवरात्र की इस अनूठी आराधना के साक्षी बनने के लिए अमरपुरा ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे. सेवक ऊंकार लाल जाट ने बताया कि नवरात्रि के नौ दिनों तक खेड़ा खुट माता मंदिर प्रांगण में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. इनमें सुबह-शाम आरती, भजन-कीर्तन, माता की झांकी और डांडिया महोत्सव किया जाता है. अष्टमी के दिन आयोजित होने वाली 1101 दीपकों की महाआरती इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होती है, जिसमें दूर-दराज से आने वाले लोग भी शामिल होते हैं.