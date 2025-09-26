Watch: बाबा विश्वनाथ के धाम में नवरात्र पर दिखा देवी शक्ति का अद्भुत रूप, 9 देवियों ने किया राक्षसों का संहार - NAVRATRI 2025

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 7:14 AM IST

वाराणसी: धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में नवरात्र का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शिवार्चनम मंच पर भजन संध्या और देवी नृत्य नाटिका आयोजित हुई. गुरुवार को प्रथम प्रस्तुति भजन गायक राजन तिवारी ने अपने सहयोगी कलाकारों के साथ मिलकर भक्तिमय भजनों की मधुर प्रस्तुति दी, जिसके बाद द्वितीय प्रस्तुति वृष्टि चक्रवर्ती की अपने सह-कलाकारों संग हुई. इसमें देवी नृत्य नाटिका की अलौकिक प्रस्तुति की गई. मंदिर के एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि नवरात्र के पावन पर्व पर पूरे 10 दिनों तक विविध आयोजन मंदिर प्रांगण में किया जा रहे हैं. अलग-अलग तरह के उपहार देवी मंदिरों को भेजे जा रहे हैं.

VARANASI NEWSDURGA ASHTAMI 2025नवरात्रि 2025VISHWANATH TEMPLENAVRATRI 2025

