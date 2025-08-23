LIVE: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025: PM मोदी ने युवाओं को भारत के अंतरिक्ष यात्री पूल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया - NATIONAL SPACE DAY

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 12:15 PM IST

1 Min Read
नई दिल्ली: भारत आज अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है. यह दिन चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जश्न मनाता है, जिसने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराई.इस मिशन ने न केवल भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बनाया, बल्कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास रोवर उतारने वाला पहला देश भी बनाया. सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त, 2023 को बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय के अपने दौरे के दौरान 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय "आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक" है.

CHANDRAYAAN 3INDIA ASTRONAUT POOLSHUBHANSHU SHUKLAISRO CHAIRMAN V NARAYANANNATIONAL SPACE DAY

