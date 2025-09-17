75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी का नया मिशन, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार लॉन्च - PM NARENDRA MODI LIVE FROM DHAR
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 12:01 PM IST
अपने 75वें जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले पहुंचे. धार में देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास कर रहे हैं. साथ ही सेवा पखवाड़ा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं. यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ किया. यह चैटबॉट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी.