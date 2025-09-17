75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी का नया मिशन, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार लॉन्च - PM NARENDRA MODI LIVE FROM DHAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 12:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
अपने 75वें जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले पहुंचे. धार में देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास कर रहे हैं. साथ ही सेवा पखवाड़ा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं. यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ किया. यह चैटबॉट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN EMPOWERED FAMILY SCHEMEPM MITRA PARK INAUGURATIONPM MODI 75TH BIRTHDAYSUMAN SAKHI CHATBOT LAUNCHPM NARENDRA MODI LIVE FROM DHAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हेड कांस्टेबल पत्नी ने बनाया बेस्वाद दलिया, पति ने बेसबॉल बैट से शॉट लगाकर मारा

MSP पर बेचना चाहते हैं खरीफ की फसलें तो किसान झटपट निपटा लें ये जरूरी काम

मध्य प्रदेश के स्टार पॉलिटिशियन; परिवार ने दिलाई पहचान, अब सत्ता में जपते हैं इनका नाम

मध्य प्रदेश में फसलें सुन रहीं संगीत, म्यूजिक की धुन में लहलहा रहे खेत, बढ़ी 20% ग्रोथ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.