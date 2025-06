Updated : June 30, 2025 at 10:18 AM IST

Published : June 30, 2025 at 10:12 AM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

राजगढ़: राजगढ़ जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें नाग-नागिन का जोड़ा अटखेलियां करता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल यह पूरा मामला पचोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उदनखेड़ी गांव का है. यहां एक किसान अपने खेत में बारिश की शुरुआत के बाद सोयाबीन की फसल को बोने के लिए ट्रैक्टर से जुताई करवा रहा था. ट्रैक्टर पर तेज आवाज में गाना बज रहा था. उसी दौरान चालक ने ट्रैक्टर एक जगह खड़ा कर गाने को चालू रखा. जिस पर बज रहे गाने की धुन पर नाग-नागिन मस्ती करते हुए दिखे. राजगढ़: राजगढ़ जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें नाग-नागिन का जोड़ा अटखेलियां करता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल यह पूरा मामला पचोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उदनखेड़ी गांव का है. यहां एक किसान अपने खेत में बारिश की शुरुआत के बाद सोयाबीन की फसल को बोने के लिए ट्रैक्टर से जुताई करवा रहा था. ट्रैक्टर पर तेज आवाज में गाना बज रहा था. उसी दौरान चालक ने ट्रैक्टर एक जगह खड़ा कर गाने को चालू रखा. जिस पर बज रहे गाने की धुन पर नाग-नागिन मस्ती करते हुए दिखे.

Last Updated : June 30, 2025 at 10:18 AM IST