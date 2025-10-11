इंदौर के मुन्नालाल पाल सुबह-शाम करते हैं अमिताभ बच्चन की आरती, दिल में है अमिताभ से मिलने की ख्वाहिश - A BIG FAN OF AMITABH BACHCHAN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 11, 2025 at 7:34 PM IST
देशभर में सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन के लाखों दीवाने देखे होंगे लेकिन मध्यप्रदेश के इंदौर के मुन्नालाल पाल की जैसी दीवानगी शायद ही कहीं देखने को मिले. वो अमिताभ का इस कदर फैन है कि उन्होंने अपने घर परिवार से लेकर अपनी शख्सियत को भी अमिताभ के मुताबिक ढाल लिया है. 70 के दशक में आई उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान देखकर मुन्नालाल पाल की दीवानगी अमिताभ बच्चन को लेकर इस कदर चढ़ी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने जीवन में उतार लिया. फिल्म की तरह ही उन्होंने बीएसएफ ज्वाइन करने का फैसला किया लेकिन उनका चयन नहीं हो सका. इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म देखना नहीं छोड़ा. घर में मंदिर और अमिताभ की दोनों समय आरती के बाद मुन्नालाल पाल की ख्वाहिश इतनी सी है कि अपने जीते जी वह एक बार अमिताभ बच्चन से मिल लें.