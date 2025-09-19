जितना बड़ा सुर...उतना बड़ा गम... - LITTLE GIRL SINGER

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 9:07 PM IST

मध्यप्रदेश के छतरपुर की नन्ही कलाकार अपनी बुंदेलखंडी आवाज में कमाल कर रही है.धार्मिक आयोजनों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है. इसके सुर जितने मुधर हैं उतनी ही दर्द भरी इसकी जिंदगी है. पिता की हत्या के बाद ये मासूम दर्द में जी रही थी. फिर ये अपने दादा के पास जाकर गुमसुम बैठने लगी. फिर भजन का सहारा मिला. दादा जी ने भजन गाने के गुर सिखाए. आज इस मासूम को 300 भजन याद है. पढ़ाई और भजन गायकी . दोनों साथ साथ चल रही है. मां इसको बढ़ा होकर अधिकारी बनते देखना चाहती है, लेकिन बेटी बचपन से ही समाज में अपनी भजन गायकी से पहचान बनाने में जुटी है.

