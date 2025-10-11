बागपत में ट्रिपल मर्डर, मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की हत्या, मस्जिद परिसर में खून से लथपथ में मिले शव - TRIPLE MURDER IN BAGPAT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 11, 2025 at 8:57 PM IST
यूपी के बागपत से ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव में मस्जिद में रहने वाली एक महिला और उसकी दो बच्चियों की हत्या कर दी गई. एक कमरे में लहूलुहान हालत में तीनों के शव मिले हैं. वारदात की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है. ये मामला गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद का है, जहां कई साल से मुफ्ती इब्राहिम... परिसर में बने कमरे में रहते हैं और मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं. शनिवार को वो किसी काम से देवबंद गए हुए थे... जबकि कमरे पर उनकी बेगम इसराना, बेटी शोफ़िया और सुमईया मौजूद थीं. रोज की तरह आसपास के बच्चे मस्जिद पहुंचे तो कमरे में इसराना और उसकी बेटियों की लाशें देखीं.. इस मामले में पुलिस ने मौलाना मुफ्ती इब्राहिम को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है..