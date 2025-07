Updated : July 14, 2025 at 11:24 AM IST

रायपुर: विधानसभा का मानसून सत्र शुरु हो चुका है. सत्र के पहले दिन से सदन में हंगामे के आसार हैं. कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो खाद, बीज और बिजली को लेकर सड़क से सदन तक की लड़ाई जनता के लिए लड़ेगी. सदन में सरकार पर दबाव बनाने के लिए रविवार को कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक भी हुई. बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि उनके पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है. कांग्रेस ने कहा कि वो सरकार की नाकामियों को सदन में गिनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कांग्रेस की तैयारियों को देखते हुए सत्ता पक्ष ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की. बैठक में विपक्ष के हमलों का तीखा जवाब देने की रणनीति पार्टी ने बनाई. बीजेपी विधायक दल की ओर से कहा गया कि हमने डेढ़ साल में जो काम किए हैं वो हमारी उपलब्धियों को गिनाने के लिए काफी हैं. विपक्ष के हमलों का हम करारा जवाब देंगे.

