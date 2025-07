Updated : July 17, 2025 at 11:41 AM IST

Published : July 17, 2025 at 11:02 AM IST

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई. प्रश्नकाल में सबसे पहले विधायक लता उसेंडी का सवाल लगा है. उन्होंंने पूछा है कि आदिम जाति और अनुसूचनित जाति विकास विभाग में मंडल संयोजक की भर्ती परीक्षा की क्या स्थिति है. इसका जवाब आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम दे रहे हैं. प्रश्नकाल में डीएपी खाद की कमी और सरगुजा संभाग में फर्जी तरीके से वन अधिकार प्राप्त कर वन भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर प्रश्न लगाए गए हैं. 12 बजे प्रश्नकाल खत्म होने के बाद दो ध्यानकार्षण लगाए गए हैं. सदन में प्रतिवेदन और याचिकाएं भी पेश किए जाएंगे.

Last Updated : July 17, 2025 at 11:41 AM IST