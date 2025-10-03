Video; महाराजगंज के अखाड़े में विधायक ने ऐसे लहराई लाठी, देखते रह गए लोग - MAHARAJGANJ NEWS
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 10:05 AM IST
महराजगंज: दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर शहर में आयोजित बजरंग अखाड़ा खेल में इस बार अनोखा नजारा देखने को मिला. सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया जब अखाड़े में कलाकारों की लाठी और हथियारों की कलाएं देख रहे थे तो खुद को रोक न पाए. मंच से उतरकर स्वयं अखाड़े में कूद पड़े. दरअसल, नगर के तिराहे पर बजरंग अखाड़ा दुर्गा मंदिर द्वारा आयोजित भव्य अखाड़ा खेल में पारंपरिक ढंग से लाठी, भाला और तलवार की कलाएं प्रदर्शित की जा रही थीं. इसी बीच विधायक जयमंगल कनौजिया ने लाठी उठाई और अपने दांव-पेंच दिखाकर सभी को चकित कर दिया. दर्शक जोश में भर उठे और तालियों से उनका स्वागत किया.