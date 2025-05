Updated : May 17, 2025 at 8:59 PM IST

Published : May 17, 2025 at 7:04 PM IST

By ETV Bharat Delhi Team

हैदराबाद (रामोजी फिल्म सिटी): मिस वर्ल्ड 2025 में तमाम देशों की प्रतियोगी रामोजी फिल्म सिटी का विजिट कर रही हैं. तेलंगाना पर्यटन विभाग और रामोजी फिल्म सिटी प्रबंधन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 मिस वर्ल्ड प्रतियोगी अपने स्टाफ सदस्यों के साथ यहां पहुंची हैं. शनिवार शाम 5 बजे रामोजी फिल्म सिटी पहुंचने पर प्रतियोगियों का लाइव बैंड के साथ शाही रेड कारपेट पर स्वागत किया गया. समारोह की शुरुआत के लिए पारंपरिक तरीके से विधि विधान के साथ रस्में निभाई गईं. प्रतियोगियों के लिए मौके पर दो वैनिटी वैन की व्यवस्था की गई थी. प्रतियोगियों को विंटेज आरएफसी बसों में निर्देशित ड्राइव-थ्रू टूर पर ले जाया गया, जो वीआईपी गेट, सितारा, तारा, एंजेल फाउंटेन और नर्तकी गार्डन जैसे प्लेसस से गुज़रते हुए शानदार बहुचर्चित फिल्म बाहुबली के सेट पर ले जाया जाएगा. इसके बाद डिनर और सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए मुगल गार्डन में अन्य आमंत्रितों के साथ शामिल होने से पहले मूवी मैजिक स्टूडियो का दौरा करेंगे. हैदराबाद (रामोजी फिल्म सिटी): मिस वर्ल्ड 2025 में तमाम देशों की प्रतियोगी रामोजी फिल्म सिटी का विजिट कर रही हैं. तेलंगाना पर्यटन विभाग और रामोजी फिल्म सिटी प्रबंधन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 मिस वर्ल्ड प्रतियोगी अपने स्टाफ सदस्यों के साथ यहां पहुंची हैं. शनिवार शाम 5 बजे रामोजी फिल्म सिटी पहुंचने पर प्रतियोगियों का लाइव बैंड के साथ शाही रेड कारपेट पर स्वागत किया गया. समारोह की शुरुआत के लिए पारंपरिक तरीके से विधि विधान के साथ रस्में निभाई गईं. प्रतियोगियों के लिए मौके पर दो वैनिटी वैन की व्यवस्था की गई थी. प्रतियोगियों को विंटेज आरएफसी बसों में निर्देशित ड्राइव-थ्रू टूर पर ले जाया गया, जो वीआईपी गेट, सितारा, तारा, एंजेल फाउंटेन और नर्तकी गार्डन जैसे प्लेसस से गुज़रते हुए शानदार बहुचर्चित फिल्म बाहुबली के सेट पर ले जाया जाएगा. इसके बाद डिनर और सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए मुगल गार्डन में अन्य आमंत्रितों के साथ शामिल होने से पहले मूवी मैजिक स्टूडियो का दौरा करेंगे.

Last Updated : May 17, 2025 at 8:59 PM IST