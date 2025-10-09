अहमदाबाद के वंच गांव में पटाखों का काम बड़े स्तर पर होता है. पर्यावरण-अनुकूल पटाखा उत्पादन केंद्र के रूप में ये गांव पूरे देश में मशहूर है. अब इस गांव को मिनी शिवकाशी भी कहा जाता है. हालांकि शिवकाशी तमिलनाडु में है जहां के पटाखे देश के कोने कोने तक पहुंचते हैं. दिवाली करीब होने की वजह से वंच गांव के लोग इन दिनों पटाखा बनाने में व्यस्त हैं. वंच में पटाखा फैक्ट्रियों से लोगों को रोजगार मिलता है। कई लोग तो पूरी तरह से इसी काम पर निर्भर हैं. दिवाली पर, जब पूरे भारत में आसमान जगमगा रहा होगा, तो वंच गांव में कई परिवार ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत को कामयाब होते देखकर काफी खुशी महसूस करेंगे.