महबूबा मुफ्ती का अफगान विदेश मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना, " 'जिहाद के जनक' तालिबान को गले लगा रही बीजेपी"

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 8:50 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 9:05 PM IST

अफगान विदेश मंत्री अमरि खान मुत्तकी के भारत दौरे को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जेहाद के जनक को बीजेपी गले लगा रही है. उन्होंने कहा कि लव जिहाद', 'भूमि जिहाद', 'वोट जिहाद' और 'गाय जिहाद' के नाम पर, बीजेपी अपनी ही मुस्लिम आबादी को निशाना बना रही है और उन्हें बदनाम करने वाले नारे लगा रही है. इस बीच, भारत-जो लोकतंत्र की जननी है- भाजपा के नेतृत्व में जिहाद के जनक तालिबान को गले लगा रहा है.

वहीं दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महिला पत्रकार भी शामिल हुईं. जब मुत्तकी से शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के शामिल नहीं होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे टेक्निकल इश्यू बताते हुए सफाई दी.  

वहीं मुत्तकी ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान विवाद पर कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है. लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए तो, दूसरे रास्ते भी खुले हैं.

मुत्तकी ने बताया कि उन्होंने भारत के साथ अर्थव्यवस्था, व्यापार और चाबहार बंदरगाह पर चर्चा की और भारत से वाघा बॉर्डर खोलने की अपील की है.

