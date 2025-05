Updated : May 11, 2025 at 7:38 PM IST

Published : May 11, 2025 at 6:33 PM IST

By ETV Bharat Bihar Team

'ऑपरेशन सिंदूर' और भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर आज तीनों सेनाओं की ओर से संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की गई. भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक ने ताजा हालात पर मीडिया ब्रीफिंग की. डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आप सभी अब तक उस क्रूरता और नृशंस तरीके से परिचित हो चुके हैं, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की असमय हत्या कर दी गई थी. जब आप उन भयावह दृश्यों और परिवारों के दर्द को जोड़ते हैं, जो राष्ट्र ने हमारे सशस्त्र बलों और निहत्थे नागरिकों पर हाल ही में हुए कई अन्य आतंकवादी हमलों के साथ देखा, तो हम जानते थे कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे संकल्प को एक और मजबूत बयान देने का समय आ गया है. ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा आतंक के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करने और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ की गई थी. मैं यहां जो नहीं कह रहा हूं, वह भारत का अक्सर कहा जाने वाला दृढ़ संकल्प और आतंक के प्रति उसकी असहिष्णुता है. 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर आज तीनों सेनाओं की ओर से संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की गई. भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक ने ताजा हालात पर मीडिया ब्रीफिंग की. डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आप सभी अब तक उस क्रूरता और नृशंस तरीके से परिचित हो चुके हैं, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की असमय हत्या कर दी गई थी. जब आप उन भयावह दृश्यों और परिवारों के दर्द को जोड़ते हैं, जो राष्ट्र ने हमारे सशस्त्र बलों और निहत्थे नागरिकों पर हाल ही में हुए कई अन्य आतंकवादी हमलों के साथ देखा, तो हम जानते थे कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे संकल्प को एक और मजबूत बयान देने का समय आ गया है. ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा आतंक के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करने और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ की गई थी. मैं यहां जो नहीं कह रहा हूं, वह भारत का अक्सर कहा जाने वाला दृढ़ संकल्प और आतंक के प्रति उसकी असहिष्णुता है.

