यमुना खादर में नदी का पानी भरने से बेघर हुए कई परिवार, राहत सामग्री और शिविर की मांग - WATER LEVEL RISE IN YAMUNA
Published : August 19, 2025 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते यमुना खादर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है. इससे यहां झुग्गियों में रह रहे सैकड़ों मजदूर परिवार बेघर हो गए हैं और अपने छोटे बच्चों और सामान के साथ सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं. निजामुद्दीन ब्रिज के पास इन परिवारों ने पॉलिथीन और कपड़े से सिर ढकने का इंतजाम किया हुआ है, जिससे बारिश और धूप से बचाव हो सके. पीड़ितों का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से उनके लिए टेंट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. इससे महिलाएं व बच्चे सबसे अधिक परेशान हो रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री और अस्थायी शिविर की मांग की. उधर प्रशासन का कहना है कि खेल गांव के पास टेंट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जल्द ही सभी प्रभावित जगहों पर टेंट लगा दिया जाएगा. लोगों के लिए पानी के टैंकर का इंतजाम किया गया है.