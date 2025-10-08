मणिपुर में पारंपरिक मेरा होउ चोंगबा वार्षिक उत्सव का आयोजन, देखें वीडियो - MANIPUR MERA HOU CHONGBA FESTIVAL
मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने वाला वार्षिक उत्सव मेरा होउ चोंगबा मंगलवार को इम्फाल के ऐतिहासिक कंगला किले में आयोजित किया गया. इस उत्सव की शुरुआत शाही महल से कंगला किले तक पारंपरिक यात्रा के साथ हुई जिसका नेतृत्व मणिपुर के राजा और राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा ने किया. इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में जीवंत नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां भी हुई. शांति और एकता का प्रतीक यह उत्सव राज्य के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों के विविध स्वदेशी समुदायों को एक साथ लाता है. जेलियानग्रोंग समुदाय के रंजीता गोल्मेई ने कहा कि आज मैंने इस 'मेरा होउ चोंगबा' उत्सव 2025 में भाग लिया. सच कहूं तो, मैं बहुत खुश हूं. यह 'मेरा होउ चोंगबा' अनादि काल से पहाड़ियों और घाटियों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. जैसे-जैसे मणिपुर अशांति के दौर से धीरे-धीरे उबर रहा है, वैसे वैसे मेरा होउ चोंगबा राज्य की समृद्ध विरासत और लोगों को एकजुट करने वाली सामूहिक भावना को संरक्षित करने की याद दिला रहा है.